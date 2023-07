“Mentre il governo si accinge, col placet dell’Europa, a riattivare il Superbonus 110% tanto vituperato da Meloni e Giorgetti sfruttando tre miliardi nell’alveo della rimodulazione del Pnrr, si dimentica però delle aree alluvionate e respinge un nostro emendamento al Decreto Alluvione che proponeva una proroga di un anno del Superbonus per le zone alluvionate. Così, mentre i risarcimenti per l’Emilia-Romagna reperiti raschiando il fondo del barile ancora non arrivano, nemmeno si prende in considerazione la possibilità di sfruttare quelli che ci sono per dare risposte almeno a chi è rimasto con i lavori a metà”. Lo dichiara il senatore M5s Marco Croatti capogruppo in commissione Finanze e Tesoro