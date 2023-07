I danni procurati dall’alluvione di maggio sono ancora visibili e hanno lasciato un segno profondo nell’animo di tanti, ma il desiderio di ripartire e l’intenzione di riprendersi la propria quotidianità appare sempre più evidente anche nel mondo dello sport. Per questo, anche nel 2023 la Pol. Lugo 1982 torna a proporre il tradizionale appuntamento con la “24 ORE DI CALCIO NONSTOP” giunta ormai alla sua 18esima edizione e programmata ancora in collaborazione con Gli Amici di Pablo e Stuoie Sport e Società, oltre al Patrocinio del Comune di Lugo.

Calcio d’inizio alle ore 20.00 di venerdì 28 luglio sul campo sintetico dell’Enea Faccani nel quartiere lughese di Stuoie e gare non stop fino alla giornata successiva, con una pausa nelle ore più calde, dalle 12 alle 16, necessaria vista l’ondata anomala di caldo sul territorio e che sarà recuperata terminando le sfide alla mezzanotte del sabato. Un evento semplice nel suo concetto base, ma efficace e per questo così coinvolgente e così radicato nel vissuto della città. Per partecipare è sufficiente formare una squadra, anche mista, darle un nome di fantasia e iscriverla concordando l’ora di gioco preferibile. Le partite hanno la durata di un’ora e si disputano tutte sullo stesso campo.

Una manifestazione che è soprattutto occasione di incontro e di socializzazione: “Nonostante tutto e nonostante sia ancora vivo il ricordo dell’alluvione – spiega Antonio Amadei, presidente di Lugo 1982 – abbiamo scelto di non rinunciare alla 24ore. Anzi, abbiamo trovato proprio in quello che è accaduto un ulteriore stimolo per guardare avanti rimboccandoci le mani come siamo abituati a fare e come hanno sempre fatto anche i nostri magnifici volontari. Lugo 1982 è una vera famiglia e anche nelle difficoltà tutto questo è stato evidente, motivo per cui voglio ringraziare i nostri volontari, sempre fondamentali, e i nostri sponsor ai quali va una gratitudine sincera. La 24ore sarà la festa di fine stagione e vogliamo davvero concludere con il sorriso un’annata che ci aveva regalato tante soddisfazioni fino a quei giorni terribili di maggio. Per questo, abbiamo fatto una scelta diversa sul fronte della solidarietà rispetto al passato”. Dal 2004 ad oggi la manifestazione è arrivata a raccogliere quasi 120mila euro donati in favore di progetti di sostegno, come a sottolineare le radici sulle quali si basa da sempre la società rossoblu, ovvero il volontariato. Quest’anno il ricavato verrà però devoluto alla Scuola Calcio Pablo Salgado, sulla quale si basa il progetto della polisportiva, e alla raccolta fondi “Lugo siamo noi” per aiutare i tesserati di Lugo 1982 colpiti dall’alluvione.

Nel programma del 28 e 29 luglio tante conferme come la cocomerata nelle ore calde e i bomboloni al mattino, ma anche novità come il Torneo di Calcio Camminato programmato alle ore 20 del 29 luglio. Alla mattina del sabato le partite della scuola calcio rossoblu che nella prossima stagione sportiva entrerà nel ristretto novero delle Scuole Elite, qualifica riconosciuta dalla FIGC in base a requisiti di attività, qualità e sicurezza valutati proprio dalla federazione.

“Come Amministrazione comunale siamo felici della scelta fatta quest’anno dalla società Lugo 1982. Proporre nel 2023 la 24ore non era assolutamente scontato – sottolinea il Sindaco di Lugo Davide Ranalli – dopo le difficoltà procurate dalla tragedia dell’alluvione. La 24ore diventa così un simbolo di rilancio che si colloca in un periodo complicato e di ripartenza. Un segnale a tutta la città. È necessario riprendere il filo della nostra socialità ed eventi come questo aiutano tutti a ricollocare il nostro quotidiano nel giusto percorso, per ritrovare amici e conoscenti e riannodare legami messi a dura prova dai recenti avvenimenti che hanno segnato il nostro territorio”.