Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina organizza per il PROGRAMMA INFANZIA un incontro dedicato alle neomamme e ai neopapà per prevenire gli incidenti e per imparare le operazioni di primo soccorso sul neonato:

• Per mamme e papà appena nati…e i loro bimbi (0/1 anno)

13 Gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00 – Iscrizione obbligatoria

“Prevenzione degli incidenti e primo soccorso al neonato”

con Maria Luisa Fiumana, Pediatra

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

Altri incontri in programma:

20 Gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00

“I primi distacchi dal mio bambino: come affrontare le prime esperienze di separazione”

Con Annalisa Tartagni, Pedagogista del Centro per le famiglie

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

27 Gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00

” Il nido e gli altri servizi educativi: come funzionano e che cosa offrono al bambino e alla sua famiglia”

Con la Coordinatrice pedagogica del servizio infanzia URF

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

SPAZIO GIOCO (0-3anni)



Bimbi, genitori, nonni e amici…venite a giocare con Nello l’Asinello tutti i Lunedì dalle 16.00 alle 18.00 in uno spazio allestito per giocare liberamente e fare nuove esperienze!

Ricomincia lunedì 13 gennaio presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza