“È stata presentata oggi la richiesta di riunire la commissione 6 con argomento il Pala de André. Anche l’episodio relativo alla mancata concessione della struttura per realizzare la mostra dei Lego, evento che poi si è svolto all’Almagià, di cui Fratelli d’Italia si è occupato anche attraverso una interrogazione, ha messo in luce una gestione spesso dilettantesca della struttura da parte del Comune che la gestisce direttamente dal 1/1/2023.

Questo ha fatto propendere i partiti e le liste civiche di opposizione che hanno sottoscritto la richiesta di riunire la commissione, di trattare a tutto tondo la gestione del Pala de André anche in ottica futura. La struttura è infatti un valore aggiunto per la città, ma deve essere gestita in maniera totalmente diversa da come è avvenuto oggi. Da qui la necessità di questa commissione.”

Alberto Ferrero

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale