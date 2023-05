Fratelli d’Italia: “Sospendere le tasse locali a chi ha subito danni e fare chiarezza sulla manutenzione fiumi”

Azzeramento delle imposte locali comunali per i cittadini che hanno subito danni dall’alluvione. La proposta è contenuta all’interno di una mozione presentata da Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Faenza. Il capogruppo Stefano Bertozzi però chiede anche chiarimenti per quanto accaduto da martedì notte sul territorio faentino e poi di conseguenza nella Bassa Romagna, in particolare nel bacino del fiume Senio dove da tempo un contenzioso blocca le casse di espansion.

Sul tema delle casse di espansione e della manutenzione dei fiumi è intervenuto anche il Presidente della Provincia Michele de Pascale.