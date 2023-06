Da lunedì 12 giugno la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo propone “Le Sere d’Estate al Chiostro del Monte”, la rassegna culturale ospitata dallo storico palazzo di via Garibaldi 11 a Lugo. Musica, danza e teatro saranno i temi degli appuntamenti organizzati nei mesi di giugno e luglio.

Durante la prima serata in programma lunedì 12 luglio ci sarà un doppio spettacolo teatrale. Alle ore 21.30 saliranno sul palco i giovani attori del Laboratorio Teatrale del Liceo di Lugo che presenteranno la pièce teatrale “Osmosi”, tratta dalla tragedia greca “Ifigenia in Aulide” di Euclide. A seguire, la Scuola Teatrale La Bassa propone “Contenitori”. La regia di entrambi gli spettacoli è di Caterina Capucci e Roberta Xella.

“La nostra Fondazione – ha dichiarato il Presidente dott. Mattia Berti – ha programmato anche quest’anno una Rassegna estiva che riporta la manifestazione nel suggestivo scenario del Chiostro del Monte dopo gli anni in cui la stessa è stata ospitata nel Pavaglione per i noti motivi di distanziamento resi necessari dalle norme sulla pandemia: ringraziando, quindi, il Comune per la disponibilità dimostrata, abbiamo deciso di tornare in un ambiente al quale la Fondazione è molto legata e che ha ospitato tutte le edizioni precedenti.

E’ ben vero che in questi giorni – continua il Presidente – abbiamo valutato se fosse opportuno non dar luogo alla rassegna, vista l’entità dei danni e dei disagi causati dalla recente alluvione, che ha colpito gravemente il nostro territorio. La nostra riflessione era rivolta soprattutto a chi è stato colpito dalla calamità e ne sopporta ancora le conseguenze: abbiamo concluso che la vita debba comunque andare avanti, e ci debbano essere occasioni in cui ci si incontra, ci si confronta e si gode insieme di musica, spettacolo e tutto quanto intendiamo offrire.

Con la formula che rimane invariata – conclude il Presidente – la Fondazione mette a disposizione le strutture fisse, gestisce la promozione e l’accoglienza, mentre gruppi prevalentemente del nostro territorio, in genere di livello amatoriale, ma sempre di qualità, portano in scena il frutto della loro passione artistica e capacità espressiva. Anche quest’anno siamo grati a quanti hanno collaborato con modalità diverse, a seconda dei casi, alla realizzazione della rassegna.”

Dopo la serata di apertura il programma degli appuntamenti proseguirà con: Compagnia Alquimia Flamenca con “Sabor de Espana” (13 giugno); Orchestra Scuola di Musica Malerbi con “Da Vivaldi a Over the rainbow” (15 giugno); Centro Studi Danza con “Un pizzico…di noi” (20 giugno); The Cadillac con “Rock & Roll live band” (22 giugno); Coro Casa della Carità con “Melodramma… in coro” (27 giugno); Solisti e Orchestra Istituto Gherardi con “La Gherardi sotto le stelle” (28 giugno); Lazzari Felici con “Viaggi nella musica napoletana dal primo 900 ad oggi” (3 luglio); Ass. Amici del Teatro Rossini Lirica al Chiostro (4 luglio); Flints con “UK vs USA… e gli italiani?” (6 luglio); A.N.F.F.A.S Onlus Lugo e T’incanto Musica con “Senti come canto?… e sfumature di allegria” (10 luglio); RAIDHO – YATRA/SOUNDWAVES con “Atmosfere di un pellegrinaggio interiore spirituale” (11 luglio); Orchestra dei Giovani Big Band con “Jazz and More” (13 luglio); The Colours of Freedom con “ClapYourHands” (14 luglio).

Inoltre, parallelamente agli appuntamenti delle “Sere d’estate”, il 14, 16, 21, 23 e 30 giugno si terrà il festival dal titolo “La Storia Siamo Noi” a cura dell’Associazione Storia e Memoria della Bassa Romagna che permetterà al pubblico di ammirare autori, attori e artisti.

Per tutta la durata della rassegna, presso l’Antica Farmacia dell’Ospedale Vecchio, sarà esposta la mostra d’arte dal titolo: Serafino Babini “Un futurista a Lugo”

Tutti gli spettacoli saranno ad offerta libera e avranno inizio alle 21:30. Il programma di eventi è organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo in collaborazione con Crédit Agricole Italia S.p.A, Liverani S.r.l, Wap Agency e con il patrocinio del Comune di Lugo.