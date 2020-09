Sabato 19 settembre alle 20.45 musica e spettacolo animano il Pavaglione di Lugo con il concerto “Romagna mia e altri talenti … va in scena la solidarietà”. L’evento fa parte delle iniziative organizzate dalla Lilt provinciale di Ravenna per sostenere il Mese Rosa per la prevenzione del tumore al seno.

Nel corso della serata si esibiranno Paolo e Gianni Parmiani e il Simone Zanchini Quartet – composto da Simone Zanchini alla fisarmonica, Stefano Bedetti ai sassofoni, Stefano Senni al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria – che proporrà “Casadei secondo me”. Non mancheranno anche alcune partecipazioni speciali, come il tenore Alberto Brunelli, le cantanti Maria Chiara Parmiani e Sara Trioschi, accompagnata da Luca Felloni alla chitarra, Paolo Senni al basso e Gianmarco Pillai alla batteria.

Il biglietto costa 20 euro e può essere acquistato presso la tabaccheria/ricevitoria Ricci Picciloni in via Acquacalda 138. La sera del concerto occorre presentarsi all’ingresso alle 20.15, muniti di mascherina.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Lugo.