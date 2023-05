Famiglie ancora isolate a Casola Valsenio e Brisighella a causa delle frane

Sono un migliaio le frane in Emilia-Romagna secondo l’Ordine regionale dei geologi. Accertarne il numero esatto però è quasi impossibile. Molte continuano a bloccare la viabilità nei territori collinari e appenninici. È il caso per esempio dei Comuni di Brisighella e di Casola Valsenio. Soprattutto a Casola continuano i sorvoli degli elicotteri dei Vigili del Fuoco per fornire di viveri le famiglie che hanno deciso di non abbandonare la propria abitazione. Il più delle volte la decisione è stata motivata dalla presenza di animali da accudire, anche se purtroppo proprio gli smottamenti dei terreni hanno causato la morte di numerosissimi capi di bestiame. Nelle alture attorno al centro abitato di Casola Valsenio di allevano mucche, polli, pecore, capre. Sono più di 200 le persone ancora isolate.