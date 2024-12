Per garantire la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione, si avvisa che, a partire da giovedì 2 gennaio, saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità in centro città.

Dalle ore 14.30 di giovedì 2 gennaio alle ore 7 di martedì 6 gennaio 2025, in piazza del Popolo, divieto totale di circolazione e sosta, eccetto per i mezzi utilizzati per il mercato cittadino negli orari previsti. La circolazione sarà ripristinata durante gli intervalli in cui non si svolgeranno le attività legate alla manifestazione.

Dalle ore 8 di sabato 4 alle ore 3 di venerdì 6 gennaio, in via Campidori, divieto di sosta nei quattro posti auto dal civico 9 verso via Naviglio. Dalle ore 7 di domenica 5 alle ore 3 di lunedì 6 gennaio 2025, divieto di sosta con rimozione forzata divieto di sosta con rimozione forzata in via Nazario Sauro, piazzetta della Legna, piazza della Libertà, corso Matteotti (tra piazzetta della Legna e via N. Sauro), via Severoli (tra via N. Sauro e piazzetta della Legna), via Torricelli (tra vicolo S. Antonio e corso Matteotti), via XX Settembre (lato Firenze della carreggiata) tra il civico 6 e piazza della Libertà, in via Bertucci (tra via Paolo Costa e corso Garibaldi), in via Barilotti (tra l’intersezione via Marco da Faenza e piazza del Popolo) e in piazza Martiri della Libertà in quattro stalli situati in corrispondenza dei civici 30, 31 e 32.

Dalle ore 11 alle ore 19 di domenica 5 gennaio 2025, in via Cavour, divieto di sosta tra il civico 13 e il 23/A. Dalle ore 15 alle 19 di domenica 5 gennaio, in via Santa Maria dell’Angelo (tra via Cavour e via Zanelli) e via Severoli (tra via Zanelli e via N. Sauro), divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle ore 6 di domenica 5 all’1 di lunedì 6 gennaio 2025, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Martiri della Libertà (tra il civico 32 e piazza del Popolo); istituzione corsie a senso unico di marcia con direzione Ravenna – Firenze nelle due file centrali dei box di sosta all’altezza dei civici 12/1 e 32; in corrispondenza del civico 12/1, per i veicoli che circolano con direzione di marcia Forlì-Bologna, nella corsia lato Ravenna obbligo svolta a sinistra; per i veicoli circolanti con direzione di marcia Ravenna – Firenze in corrispondenza del civico 32 obbligo di svolta a sinistra. Divieto di transito in via Marescalchi eccetto mezzi in uso agli ambulanti assegnatari dei posteggi.

Dalle ore 8 di domenica 5 all’1 di lunedì 6 gennaio 2025, istituzione del doppio senso di circolazione per i soli veicoli in uso a residenti o frontisti delle zone interdette alla circolazione nel tratto di corso Matteotti tra piazzetta della Legna e via N. Sauro.

Dalle ore 14 alle 19 di domenica 5 gennaio, in via Cavour, divieto di circolazione tra il civico 13 e il civico 23. Dalle ore 18 alle ore 18.40 (per il passaggio del Niballo fino in piazza) di domenica 5 gennaio 2025, divieto di circolazione in via Cavour nel tratto compreso tra il civico 13 e l’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo, in via Santa Maria dell’Angelo (tra via Cavour e via Zanelli) e in via Severoli (tra via Zanelli e via N. Sauro). Dalle ore 18 di domenica 5 all’1 di lunedì 6 gennaio 2025, divieto di transito (eccetto veicoli in uso a residenti e frontisti) in via XX Settembre (tra via Naviglio e corso Garibaldi), via Laderchi, via Micheline, vicolo dei Remoti, via S. Stefano, vicolo Diavoletto, in via Barilotti (tra via Marco da Faenza e piazza della Libertà), via Bertucci (tra via Paolo Costa e corso Garibaldi), corso Saffi (tra l’intersezione via Marco da Faenza piazza del Popolo), corso Mazzini (tra piazza del Popolo e via Pistocchi) e via Severoli (tra via N. Sauro e piazzetta della Legna). Dalle ore 18 di domenica 5 all’1 di lunedì 6 gennaio 2025, in caso di posizionamento di barriere o veicoli a sbarramento quali misure di prevenzione, in via XX Settembre o in corso Garibaldi, istituzione del doppio senso di circolazione per i soli veicoli in uso a residenti del tratto di via XX settembre compreso tra via Naviglio e corso Garibaldi, via Laderchi, via Micheline, vicolo dei Remoti, via S. Stefano, vicolo Diavoletto. Dalle ore 18 di domenica 5 all’1 di lunedì 6 gennaio 2025, in via Severoli, obbligo di svolta a destra all’intersezione con via N. Sauro. Dalle ore 18 di domenica 5 all’1 di lunedì 6 gennaio 2025, obbligo di svolta a destra in via XX Settembre per i veicoli che provengono da via Naviglio e, obbligo di svolta a destra in via Paolo Costa per i veicoli che procedono su via Bertucci.

Sono esenti dai divieti e obblighi i veicoli al servizio e utilizzati per la manifestazione per i quali è consentito il transito e la sosta in Zona a Traffico Limitato e in Area Pedonale durante la manifestazione e le operazioni di montaggio e smontaggio.