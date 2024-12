Aperto al pubblico il Parco Francesca da Polenta nell’area dell’ex Caserma Alighieri

Dopo i lavori di bonifica, messa in sicurezza e rigenerazione dell’ex Caserma Alighieri, ha finalmente aperto al pubblico il parco Francesca da Polenta. Il parco, aperto dalle 7.30 del mattino fino al tramonto, ha un’entrata su via Port’Aurea e una via Nino Bixio, oltre che un accesso diretto all’adiacente succursale del Liceo Classico. Al momento nel parco Da Polenta è presente una piccola area giochi per bambini, l’illuminazione pubblica, i percorsi pedonali ed è stata piantumata l’erba. Mentre in autunno saranno piantati gli alberi. Il Comune di Ravenna, inoltre, si è aggiudicato un bando per la creazione di un auditorium che sorgerà al posto di uno stabile della ex Caserma e che vedrà anche l’apertura di un bar. Il progetto è del 2018 e aveva subito diversi rallentamenti a causa del ritrovamento di eternit e di due cisterne nel sottosuolo