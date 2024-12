Ci sono alcuni posti residui disponibili per il concerto gratuito di Capodanno in programma mercoledì 1 gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri con il Bronx Gospel Choir nell’ambito della rassegna Christmas Soul. Le prenotazioni online hanno registrato il tutto esaurito nel giro di poche ore e i biglietti residui devono essere richiesti allo Iat di piazza San Francesco.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – di come sta andando la rassegna Christmas Soul, che anche quest’anno sta riscuotendo un grande apprezzamento da parte dei cittadini e dei turisti, che nel fine settimana hanno affollato piazza del Popolo e riempito il centro storico. Da gennaio a novembre il turismo a Ravenna è stato in crescita sia nei lidi che per quanto riguarda la città d’arte. L’auspicio è che anche il mese di dicembre si chiuda positivamente e che ciò sia un buon viatico per il 2025”.

Quello dell’1 gennaio all’Alighieri, su prenotazione, sarà l’ultimo dei quattro concerti della rassegna Christmas Soul, preceduto da quello del 31 dicembre in piazza del Popolo, aperto a tutti, dalle 23, con lo Spirit of New Orleans Gospel Choir.