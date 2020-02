LA BCC ha il piacere di invitare le realtà del non profit all’evento di presentazione della quarta edizione di Crowdfunding: l’energia del territorio, l’iniziativa con cui La BCC aiuta le realtà non profit e ne sostiene le campagne di raccolta fondi online.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, clienti e non della banca, e si terrà a Faenza il 12 Febbraio in Sala Dalle Fabbriche in via LAGHI 81 dalle ore 17:30 alle 19:30

Il crowdfunding è uno strumento di raccolta fondi che sfrutta le potenzialità del web per reperire le risorse necessarie a realizzare progetti culturali, civici, sociali e sportivi, grazie al coinvolgimento di tante persone.

Livia Bertocchi, responsabile funzione sviluppo welfare de LA BCC, ha così commentato: “Complessivamente nel 2019 abbiamo continuato a fare formazione, sostenuto a livello di comunicazione ed economicamente associazioni che hanno realizzato progetti di crowdfunding per opere che fossero utili alla collettività. I numeri ci danno orgoglio e convinzione per continuare su questa strada: i progetti finanziati nel 2019 (ai quali la Banca ha contribuito economicamente), selezionati a seguito di quattro appositi workshop organizzati con la Società Ginger Crowdfunding, sono stati 24 ed hanno coinvolto ad oggi oltre 2.900 donatori. Alcuni di essi sono ancora in corso”.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Ginger, realtà specializzata nel settore che gestisce Ideaginger.it, la piattaforma di crowdfunding dedicata all’Emilia-Romagna con il tasso di successo più alto in Italia.

Alla luce dei risultati molto positivi ottenuti dalle precedenti edizioni dell’iniziativa, nel 2020 La BCC ha deciso di confermare e riproporre le opportunità per le realtà del terzo settore di utilizzare il crowdfunding. Tramite Crowdfunding: l’energia del territorio la banca aiuterà le realtà non profit a raccogliere fondi con un percorso di formazione e cofinanziamento che permetterà di moltiplicare gli effetti delle donazioni raccolte.

Con grande piacere invitiamo quindi a partecipare alla presentazione di Crowdfunding: l’energia del territorio, sarà l’occasione per conoscersi di persona, illustrare le caratteristiche principali di una campagna di crowdfunding e come La BCC supportare le realtà del terzo settore.