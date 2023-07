Continuano i trattamenti di disinfestazione straordinaria nelle porzioni di territorio della città oggetto di allagamento dopo il monitoraggio eseguito seguendo le linee guida delle indicazioni tecniche integrative al piano regionale arbovirosi, definite e condivise con il coordinamento regionale del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica.

A tal proposito stata predisposta la disinfestazione attraverso un trattamento adulticida con modalità “porta a porta” nella frazione di Pieve Cesato.

Il “porta a porta” viene eseguito nelle aree private, nei giardini e nelle altre aree esterne, con trattamenti adulticidi, larvicidi e con la rimozione di tutte le piccole raccolte d’acqua nelle quali le larve di zanzara si possono sviluppare.

La visita a domicilio da parte della ditta SIREB è in programma nel corso della giornata di venerdì 7 luglio a partire dalle ore 7,30 fino alle ore 12

Per consentire il corretto trattamento è necessaria la collaborazione dei residenti che dovranno garantire l’accesso ai cortili e giardini privati della proprietà agli operatori della ditta Sireb.

La modalità “porta a porta” si è resa necessaria per l’alta presenza di arnie che sarebbero state danneggiate se i trattamenti fossero stati effettuati all’esterno lungo le strade.

Si allega una mappa delle zone interessate che sono: via Quaglia, fino all’incrocio con via Camatta;

Via Accarisi, da via Biancano fino a via Campazzo e via Castellina fino al circolo Arci.