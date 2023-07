L’Associazione Marinai d’Italia Gruppo .M.O.V.M. T.V. Primo Sarti di Ravenna e Rinascita Nuoto Team Romagna a.s.d. , rinnovano l’appuntamento a due manifestazioni storiche della riviera romagnola, organizzando il XXXI° TROFEO “BISANZIO NUOTA” (distanza 5 km) e il XXXIV° TROFEO “GIANNI GAMBI” (distanza 1 miglio marittimo pari a 1852 mt), gare inserite nel Campionato Italiano di Mezzofondo e Fondo indetto dalla F.I.N. Settore Nuoto di Fondo.

“Nella sua carriera – commenta il Presidente A.N.M.I. / Ravenna, sig. SGT Nocchiere di Bordo ,Marco Regine – Gianni Gambi è stato autore di memorabili prestazioni in ogni parte del mondo; tra le altre si ricordano nel 1948 l’attraversamento della Manica in 12 ore e 46 minuti e, a quarant’anni compiuti, la vittoria della Napoli-Capri, nuotando per 15 ore lungo le 21 miglia del percorso. Epiche le sue vittorie nel lago Ontario a Toronto e nel Mississipi in America ove veniva chiamato “ Oriente Express”. Tutto questo fa sì che Gianni Gambi appartenga- prosegue Regine- al novero dei nostri concittadini che hanno contribuito, coi meriti delle loro imprese, a far conoscere Ravenna e le sue bellezze.

Anche per questo – conclude – mentre ringrazio l’A.N.M.I. di Ravenna, Rinascita Nuoto Team Romagna a.s.d. e la F.I.N. per l’importante manifestazione, impreziosita dalla presenza di numerosi atleti italiani di livello internazionale, auspico che sia possibile dedicare a Gianni Gambi maggiori attenzioni anche attraverso momenti di approfondimento sulla sua vita e sulla sua carriera agonistica.”

La partenza delle due manifestazioni è prevista per le 9.15 per la 5 km e alle 11.30 per il miglio, presso la sede dei Marinai d’Italia (Piazzale della Marina 1, Marina di Ravenna) .