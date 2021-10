Ancora una volta assistiamo a scene di violenza e caos in pieno centro a Ravenna. Non in un remoto angolo “dell’impero” ma a Piazza Kennedy, già teatro più volte in passato di episodi simili di violenza. Cosa aspettiamo che ci scappi il morto? Cosa aspettiamo che diventi un angolo della città proibito alla gente onesta e perbene?

E’ davvero incredibile come a pochi giorni dal voto tutta l’attenzione di questa tanto “premurosa” amministrazione, del “si può fare” di de pascaliana memoria sparisca nei meandri dell’ordinaria incapacità ed inadeguatezza di chi tanto male ha amministrato la nostra Ravenna e peggio si appresta a fare adesso.

Mi auguro che vengano presi seri e urgenti provvedimenti prima che sia troppo tardi, prima che la situazione degeneri.

Si De Pascale, SI PUO’ FARE, anzi si POTEVA FARE, ma non l’hai fatto.