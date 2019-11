Chicco è un gattino recuperato a Classe di Ravenna in precarie condizioni, non mangiava e respirava con molta fatica. Il veterinario ha diagnosticato che si tratta di “un’ernia diaframmatica da trauma”, ovvero l’intestino è stato spinto al di sopra del diaframma a seguito di un incidente. Il micio è stato sottoposto ad intervento questa mattina al fine di evitargli il perdurare di una ingiusta sofferenza che lo avrebbe condotto ad una indubbia morte.

“In considerazione dei costi elevati per le nostre disponibilità, ci appelliamo al buon cuore di quanti si mostreranno sensibili a questo caso facendoci pervenire, un seppur modesto contributo. Modalità di versamento: tramite Paypal https://bit.ly/37n9Io5 ; tramite IBAN IT 84T0103013102000001456727 ; presso l’ufficio Enpa in Via Corti alle Mura n. 68 a Ravenna” spiega l’associazione E.N.P.A.