Al Mercato agricolo di via Canalazzo 59 (piazza dei Carabinieri) CAB Terra di Brisighella spiega ai più piccoli, ma anche a mamma e papà, tutti i segreti della molitura per ottenere l’extravergine di qualità, alimento chiave della Dieta Mediterranea ed elisir di lunga vita

A seguire degustazione dell’olio nuovo sul pane contadino

Proseguono con la “Festa dell’olio nuovo” gli appuntamenti all’insegna della divulgazione alimentare e della salute, rivolti a grandi e piccini, promossi dal Mercato Coperto Contadino di Campagna Amica (via Canalazzo 59).

Dopo l’incontro con il tutor dell’orto che ha animato domenica scorsa il primo compleanno del Mercato, sabato prossimo, 23 novembre, a partire dalle ore 10.30, sarà la CAB Terra di Brisighella a promuovere “L’oliva del tesoro”, l’agri-laboratorio del mese dedicato all’olio extravergine che consentirà ai bimbi, ma anche alle mamme e ai papà, di toccare con mano le olive e gli strumenti per la loro spremitura. I partecipanti al laboratorio gratuito potranno scoprire tutti i segreti di una corretta molitura, indispensabile per ottenere l’extravergine di qualità che è universalmente riconosciuto come elisir di lunga vita e alimento fondamentale di quella Dieta Mediterranea che dal 2010 è inclusa dall’Unesco nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il laboratorio si concluderà con una degustazione dell’olio nuovo di Brisighella sul pane contadino. Come ogni sabato il Mercato sarà aperto dalle 8.30 alle 13 per consentire ai consumatori di fare una vera spesa buona, sana e locale.