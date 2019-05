Enea Emiliani riconfermato sindaco di Sant’Agata sul Santerno. Unico candidato, con la lista Insieme per Sant’Agata, Emiliani ha ottenuto dai cittadini l’incarico di proseguire il proprio compito alla guida del piccolo comune della Bassa Romagna. Era sufficiente che si presentassero alle urne il 50% più uno degli elettori per rendere il voto di domenica valido e così è stato. Alla chiusura dei seggi, l’affluenza è stata del 70,3%. La conferma ufficiale, comunque, arriverà solo dopo lo spoglio: Emiliani dovrà infatti totalizzare un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti. Difficile non accada.