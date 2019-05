Martedi 11 giugno, dalle 9.30 alle 17,30, al Polo di Tebano (Palazzina laboratori, via Tebano 45, Faenza) si terrà un “Corso di inglese tecnico applicato al vino”, nato da una collaborazione tra il Polo di Tebano e la scuola certificata WSET Veni Vidi Vini di Ravenna. Il corso è rivolto a chiunque sia già in possesso di discrete conoscenze d’inglese e studi o lavori in campo vitivinicolo, enologico o più in generale, semplicemente abbia a che fare col mondo del vino in ambito internazionale o con clientela, colleghi, studenti stranieri.

Non è previsto esame finale e al termine della giornata sarà consegnato un attestato di partecipazione. Il costo del corso è di 150 euro, salvo riduzioni applicate a studenti dell’Università di Bologna – Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, clienti della Cantina di Terre Naldi, associati Assoenologi, associati AIS, AIES, FIS, ONAV, FISAR.