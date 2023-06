Questa mattina la segretaria nazionale del Partito democratico si è recata in visita a Faenza, uno dei comuni maggiormente colpiti dall’alluvione.

In forma privata, accompagnata dal segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni, Elly Schlein ha incontrato il sindaco Massimo Isola e il presidente della Provincia Michele de Pascale ed è andata a vedere di persona l’hub in Fiera.

«Siamo contenti – ha detto Barattoni – della solidarietà e della vicinanza che ci sta dimostrando la segretaria. Abbiamo bisogno di un sostegno vero, non di passerelle sotto i riflettori alle quali poi non seguono fatti o stanziamenti. Le nostre imprese, gli agricoltori e le famiglie meritano risposte molto veloci che il Governo non sta dando, anzi quando sentiamo parlare di 9 anni per la ricostruzione siamo molto preoccupati. Il PD è in prima linea per cercare, in ogni sede politica e istituzionale, di ottenere ristori solleciti e adeguati.»