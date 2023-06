Dopo l’incidente di stamane che ha determinato la chiusura del ponte mobile, coinvolti una spazzatrice e una vettura, ferita la conducente della spazzatrice, ma non in maniera grave, l’infrastruttura sul canale Candiano rimarrà chiusa ancora qualche giorno. Lo riferisce l’Autorità Portuale in una nota inviata alla stampa.

Il ponte era stato riaperto nella notte fra l’8 e il 9 giugno al termine dei lavori di riqualificazione che ne avevano determinato la chiusura per circa un mese, con diversi disagi alla viabilità.

Dopo l’incidente di sabato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i tecnici dell’Autorità Portuale e delle ditte che hanno eseguito i lavori. I testimoni hanno descritto un manto stradale molto scivoloso dopo la pioggia, circostanza confermata dai Vigili del Fuoco.

“Sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente e al contempo si sta procedendo ad effettuare, tramite laboratori specializzati, tutte le verifiche necessarie per escludere qualsiasi pericolosità del manto stradale e garantire le migliori condizioni di fruibilità e sicurezza del ponte” ha commentato l’Autorità Portuale.

“La circolazione sul ponte resta sospesa sino al termine di queste attività che si concluderanno nel giro di qualche giorno.”