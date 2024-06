Ecco i dati dell’affluenza alle elezioni definitivi, dato nazionale alle Europee 49,00 %, regione Emilia Romagna 58%, Provincia di Ravenna 58,16 %.

Dato definitivo amministrative nei comuni dove si vota e del 62,96 %.

Maurizio Nati a Casola Valsenio e Federico Settembrini a Cotignola vanno verso l’elezione a Sindaco avendo superato il quorum del 40% e non avendo avversari.

E adesso via agli scrutini per le Europee, mentre per le Amministrative gli scrutini inizieranno domani alle 14.00. Vi aspettiamo con la nostra direttaLive dalla Sala Estense di Lugo.

I dati dei votanti per le amministrative per comune: