Donati 50.000 euro grazie all’evento “I Bambini in festa”

50mila euro sono stati raccolti grazie al evento Bambini in Festa, svolto ai giardini pubblici di Ravenna, evento che da anni viene organizzato da Round Table 11 Ravenna e del Club41 Ravenna.

In prefettura si è svolta la cerimonia della donazione alle associazioni del territorio, che si occupano di bambini e genitori in difficolta.

Questa generosa donazione è stata resa possibile grazie alla gran riuscita dell’evento “I Bambini in Festa”, alla ampia partecipazione dei ravennati e alla generosità degli sponsor e all’impegno dei tanti volontari, che i Presidenti di Round Table 11 Ravenna e del Club41 Ravenna, hanno voluto ringraziare durante la cerimonia.

“I Bambini in festa” è la tradizionale iniziativa organizzata dalla Round Table 11 Ravenna e dal Club 41 Ravenna presso i giardini pubblici con sport, esibizioni e tanto divertimento per i più piccoli. Il nuovo appuntamento con “Bambini in Festa” ci sarà a settembre.