Manifestazione contro il rigassificatore: aumentano le adesioni

Una manifestazione nazionale non solo contro il rigassificatore di Ravenna, ma per mettere in discussione un modello produttivo e sociale fondato sullo sfruttamento delle fonti fossili e il conseguente arricchimento capitalistico. Per il Clima-Fuori dal Fossile, Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’Emilia-Romagna e Rete No Rigassificatori No Gnl dipingono così la manifestazione del 6 maggio a Ravenna. Partenza in piazza Farini, di fronte alla stazione ferroviaria. Passaggio davanti alla tomba di Dante per raggiungere il Palazzo della Provincia, poi la risalita di via d’Azeglio fino a Porta Adriana e da lì il trasferimento in Piazza del Popolo. Sarà questo il tragitto del corteo al quale si sono unite le associazioni femministe della città che vedono intrecciarsi insieme la causa ecologista e quella femminista nell’impegno comune di costruire una nuova società non più predatoria, lontana da una visione patriarcale e anche militare. Come dimostra infatti l’ultimo anno, la dipendenza dagli idrocarburi e la guerra sono strettamente correlati. Non a caso, secondo gli organizzatori della manifestazione, Eni ha fatto segnare nel 2022 un fatturato in aumento del 73% rispetto al 2021, con un utile operativo di 20 miliardi, raddoppiato rispetto all’anno precedente.

Per il 6 maggio sono arrivate adesioni, oltre che dall’Emilia-Romagna, anche da Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Puglia. La manifestazione sarà inoltre appoggiata a livello nazionale da Legambiente e Green Peace. Gli oppositori al rigassificatore faranno leva sui nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione che introducono tra i principi fondamentali della Carta la difesa dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Un aspetto sul quale a Ravenna si continuerà a dibattere fino almeno alla piena operatività dell’impianto di Snam .