Mirko De Carli, consigliere nazionale de Il Popolo della Famiglia, entra nel merito del risultato elettorale conseguito dal Polo civico-popolare capitanato da Alvaro Ancisi che vedeva presente tra le 6 liste in campo anche quella del Popolo della Famiglia.

De Carli sostiene che “il risultato del polo civico-popolare, costruito con Ancisi e Lista per Ravenna nell’ultimo anno, sia la conferma del buon lavoro svolto affianco alle tante famiglie ravennati che ci hanno chiesto ascolto e rappresentanza concreta a Palazzo Merlato. Siamo stati capaci di raggiungere due importanti traguardi: essere la terza forza politica della città e riportare in Comune Alvaro Ancisi che potrà continuare a essere il portavoce di tante istanze troppo spesso dimenticate dai partiti nazionali occupati più a logiche di comunicazione che di sostanza”.

Conclude De Carli esprimendo “un vivo ringraziamento agli elettori che ci hanno dato fiducia, in una tornata elettorale segnata da un forte astensione che deve necessariamente farci riflettere. Il Popolo della Famiglia? Credo che i nostri militanti debbano essere fieri del fatto che, a differenza di cinque anni fa, la lista sia stata presente alla competizione elettorale e che abbia dato il suo contributo fuori dalle coalizioni tradizionali portando il sapore delle proprie battaglie valoriali in una coalizione che nasce dal grande lavoro fatto nel territorio comunale in questi anni. Abbiamo pagato il prezzo di lavorare per la coalizione, come era giusto che fosse: ringrazieremo chi ci ha dato fiducia con un pizzata popolare la prossima settimana e poi ci concentreremo per portare (o riportare) nostre donne e uomini nelle circoscrizioni dove già il nostro capolista Eugenio Dima ha fatto, in questi quasi cinque di presenza, un prezioso e fattivo lavoro”