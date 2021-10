Venerdì 15 Ottobre, alle ore 17.00, presentazione alla Biblioteca Manfrediana del libro Rifare la terra. Il rifacimento del globo terrestre faentino di Vincenzo Coronelli di Nicolangelo Scianna, edito da Homeless Book con il contributo del Comune di Faenza.

Interverranno

Massimo Isola – Sindaco di Faenza

Maria Pia Morigi – Università di Bologna

Nicolangelo Scianna – Restauratore

Prenotazione obbligatoria

0546 691700

manfrediana@romagnafaentina.it

È richiesto il green pass

Il globo terrestre del Coronelli, conservato presso la Biblioteca, assieme al gemello globo celeste che ebbe maggior fortuna, venne distrutto durante i bombardamenti del 1944.

Nel 2011, dopo un lungo lavoro di ricerca e documentazione ne fu intrapreso il rifacimento integrale avvalendosi dell’intervento dei docenti del Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna, che misero a disposizione di Nicolangelo Scianna la loro strumentazione. La tomografia computerizzata, nota come TAC, applicata al gemello celeste consentì la diagnostica conoscitiva essenziale per la ricostruzione del globo terrestre.

La professoressa Maria Pia Morigi, fece parte del team con i colleghi Bettuzzi e Brancaccio, guidati dal professor Franco Casali, che permise, con l’aiuto della TAC, un’accurata ricostruzione tridimensionale della struttura del globo esistente consentendo di produrre uno schema costruttivo da utilizzare come riferimento per il rifacimento di quello andato perduto.

Il volume, edito da Homeless book con il contributo del Comune di Faenza, documenta, anche attraverso numerose immagini, le fasi e le tappe attraverso le quali si è giunti alla ricostruzione del globo e fa idealmente coppia con Restaurare il cielo, sempre di Nicolangelo Scianna, edito nel 2007 e dedicato al restauro del gemello globo celeste.

Nicolangelo Scianna nasce a Faenza nel 1945 e, con la famiglia, si trasferisce nel 1958 a Forlì. Dopo la laurea in Scienze Biologiche frequenta l’Istituto di Patologia del Libro oltre ad altri istituti in Italia e all’estero. Nel 1974 inizia, a Faenza, l’attività di conservatore-restauratore. Dal 1994 al 2008 è Professore a contratto poresso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Bologna per l’insegnamento di Restauro del libro e Restauro dei manufatti cartacei.