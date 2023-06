Mirko De Carli, Consigliere comunale a Riolo Terme e Consigliere nazionale de Il Popolo della Famiglia, commenta così la situazione di stallo sulla nomina del commissario all’emergenza alluvione: “Siamo molto preoccupati dal fatto che il Governo ancora non abbia deciso la figura da designare a Commissario per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. Il tempo passa e si devono prendere decisioni strategiche urgenti per evitare altri disastri con l’arrivo delle piogge del dopo ferragosto: senza un commissario con pieni poteri questo non è possibile farlo. Ribadiamo la nostra netta contrarietà a Bonaccini, presidente della Regione che deve rispondere delle scelte fatte e non fatte della sua amministrazione riguardo alla gestione del territorio e che sarà presumibilmente impegnato in campagna elettorale per il rinnovo della sua carica e proponiamo un metodo: scegliere una figura terza, un tecnico del settore, figlio della nostra terra e magari delle nostre università. Non si proceda con le solite nomine calate dall’alto di personalità inadatte a gestire un’emergenza che potrebbe portarsi ancora a lungo” dichiara De Carli.

“Dal canto nostro continueremo l’impegno sociale a sostegno dei bisogni delle famiglie con le iniziative di solidarietà concreta che potete seguire dalla nostra pagina Facebook “Popolo della Famiglia Riolo Terme”: fare opposizione ora significa prima di tutto dare risposte concrete a chi soffre mettendosi la casacca della Romagna e non quella della propria parte politica” conclude De Carli.