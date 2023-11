Il Consigliere Comunale di Riolo Terme e Consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia Mirko De Carli esprime rammarico per il ritardo con cui Hera non garantisce la necessaria manutenzione alla macchina per l’acqua potabile presente a Riolo Terme: “Nell’ultimo periodo ci sono arrivate alcune segnalazioni dai cittadini, raccolte presso la nostra sede dal dirigente Carmine Annunziato, di guasti ripetuti e malfunzionamento della macchina di Hera per l’acqua potabile. Dopo un nostro controllo diretto abbiamo riscontrato personalmente che da diversi giorni non è possibile prelevare acqua potabile (come si può ben vedere da video allegato). Come gruppo consiliare di Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia chiediamo ad Hera di dare seguito immediato alle richieste da noi invitate telefonicamente e via watsup affinché i cittadini possano regolarmente rifornirsi” dichiara De Carli.