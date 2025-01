“Condivido con forza le proteste che in queste ore arrivano dal territorio, dagli imprenditori, dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti dei lavoratori del porto per la decisione incomprensibile, grave e inaccettabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di declassare l’Ufficio delle Dogane di Ravenna. Un provvedimento che significherà perdita di operatività, velocità, sicurezza nella gestione delle merci con un conseguente impatto negativo sulla competitività di importanti realtà produttive e sui nostri principali settori economici che dipendono da questo snodo portuale. Mi unisco agli appelli di chi chiede immediatamente al ministero delle finanze e a tutto il governo di rivedere questa decisione e in tal senso presenterò in Senato una interrogazione parlamentare urgente”.

Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.