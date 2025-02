Coop Spiagge Ravenna è lieta di annunciare l’avvio imminente dei corsi di retraining per assistenti ai bagnanti, destinati a coloro che desiderano rinnovare o migliorare le proprie competenze nel settore del salvataggio marittimo. I corsi, che si terranno nelle prossime settimane, offrono una preziosa opportunità di formazione, sia per i bagnini già esperti che per chi intende intraprendere questa stimolante professione.

La professione di assistente ai bagnanti continua a rappresentare un’opzione di lavoro stagionale altamente vantaggiosa, che coniuga una remunerazione competitiva con la possibilità di sviluppare competenze trasversali, utili tanto nel mondo del lavoro quanto nella vita quotidiana. In particolare, per molti giovani e studenti, diventa un’opportunità formativa che aiuta nella crescita umana e professionale, insegnando discipline legate alla sicurezza, alla gestione delle emergenze e alla collaborazione in contesti dinamici.

I corsi organizzati da Coop Spiagge Ravenna sono rivolti a chi già possiede la qualifica di assistente ai bagnanti e intende aggiornare le proprie abilità, ma anche a chi desidera iniziare a lavorare in questo settore durante la prossima stagione estiva, purché già in possesso di brevetto.

La formazione include sessioni pratiche e teoriche, incentrate su tecniche di salvataggio, gestione del rischio, pronto intervento e primo soccorso, con l’obiettivo di preparare i partecipanti a rispondere prontamente e in modo efficace a qualsiasi situazione di emergenza in acqua.

Essere un assistente ai bagnanti non significa solo svolgere un ruolo di sorveglianza, ma anche diventare un punto di riferimento per la sicurezza e il benessere dei bagnanti. La professione rappresenta un modo per unire lavoro e passione per il mare, godendo di una solida preparazione che offre anche vantaggi economici e la possibilità di operare in uno dei settori più richiesti durante la stagione estiva.

Coop Spiagge Ravenna si conferma così un importante punto di riferimento per la formazione e la sicurezza nelle spiagge, offrendo corsi di alta qualità per garantire non solo la sicurezza dei bagnanti, ma anche lo sviluppo professionale dei suoi assistenti.

Iscrizioni e informazioni

Per informazioni dettagliate sui corsi, le modalità di iscrizione e il programma, è possibile visitare il sito web di Coop Spiagge Ravenna o contattare direttamente la segreteria organizzativa.

Coop Spiagge Ravenna è pronta a dare il via a una nuova stagione di lavoro e sicurezza, accogliendo giovani e professionisti motivati a fare la differenza.