Mercoledì 5 febbraio alle 20,30a Faenza, presso l’aula 3 di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco n.1, la professoressa Anna Foa, docente emeritadi Storia moderna all’Università “La Sapienza” di Roma, presenterà il suo ultimo libro “IL SUICIDIO DI ISRAELE” (Ed. Laterza, 2024).

L’iniziativa è promossa da “Overall Rete Multiculturale Faenza”. L’ingresso è aperto a tutti.

L’autrice, presente in collegamento online, dialogherà con Loretta Pezzi, esponente di Overall, e con il pubblico.

La professoressa Anna Foa, ebrea della diaspora, dopo aver analizzato nel suo libro la sofferta storia del rapporto tra israeliani e palestinesi culminato nella tragica vicenda della guerra di Gaza, ha scritto: “Quello che succede oggi in Medio oriente è per Israele un vero e proprio suicidio. Un suicidio guidato dal suo governo, contro cui – è vero – molti israeliani lottano con tutte le loro forze, senza tuttavia finora riuscire a fermarlo. E senza nessun aiuto, o quasi, da parte degli ebrei della diaspora…Qualunque sostegno ai diritti di Israele – esistenza, sicurezza – non può prescindere da quello dei diritti dei palestinesi. Senza una diversa politica verso i palestinesi Hamas non potrà essere sconfitta ma continuerà a risorgere dalle sue ceneri. Non saranno le armi a sconfiggere Hamas, ma la politica”.