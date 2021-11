Come annunciato dalla Regione è stato anticipato a lunedì 22 novembre l’avvio della somministrazione delle terze dosi per i cittadini tra i 40 e i 59 anni.

In Romagna, da lunedì 22 novembre anche la fascia di popolazione 40-59 potrà prenotare la terza dose oppure accedere direttamente agli hub vaccinali senza prenotazione. Ciò al fine di facilitare ulteriormente l’accesso alla somministrazione della dose di richiamo , come già previsto per gli over 60 e under 60 vaccinati con Johnson &e Johnson.

Come prenotare

Come ribadito dalla Regione le modalità di prenotazione sono, come già previsto, uniformi a livello regione e quindi potranno avvenire secondo i seguenti canali: Cupweb, Cuptel, sportelli Cup, Fascicolo Sanitario Elettronico, medici di medicina generale e farmacie convenzionate aderenti alla campagna vaccinale.

Si ricorda che per la somministrazione del richiamo, devono essere trascorsi sei mesi (180 giorni) dalla prima vaccinazione