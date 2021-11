Nuovo passo avanti per la ciclabile della via Emilia: finanziato lo studio di progettazione | VIDEO

Nuovo passo in avanti per la ciclabile lungo la via Emilia per collegare Faenza a Castel Bolognese. L’Unione della Romagna Faentina ha infatti approvato il finanziamento del nuovo studio di progettazione dell’infrastruttura. Sono quasi 3 i chilometri che mancano per completare il collegamento fra Pieve Ponte e Castel Bolognese. La decisione dell’Emilia-Romagna di equiparare l’Unione della Romagna Faentina a un capoluogo di provincia rappresenta un ulteriore valore aggiunto del progetto. La Regione infatti destinerà oltre 300 milioni dei fondi europei a progetti legati a mobilità sostenibile e qualità dell’aria. La ciclabile lungo la via Emilia, oltre a rappresentare un’importante infrastruttura per la sicurezza dei ciclisti, rappresenta poi anche un nodo fondamentale per lo sviluppo del turismo su due ruote. Tutti elementi che portano le amministrazioni di Faenza e Castel Bolognese ad essere ottimiste nella futura ricerca dei fondi per la realizzazione.