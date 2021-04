Coronavirus, anche a Ravenna partirà la terapia con gli anticorpi monoclonali: come funziona

Partiranno anche nei territori dell’Ausl Romagna le cure mediante anticorpi monoclonali contro il coronavirus. Nonostante i pochi dati a disposizione, l’Agenzia Italiana del farmaco ha autorizzato in via urgente la terapia da somministrare tramite flebo in ospedale. Un’ora di somministrazione e un’ora di osservazione al termine del trattamento. Poi, un’ulteriore osservazione nei giorni successivi. Sono 255 i trattamenti consegnati alla Romagna, in base all’incidenza dei nuovi casi di coronavirus, 81 per la provincia di Ravenna. 3500 per tutta la regione. Non sarà quindi una terapia per tutti, ma solo per pazienti selezionati. A spiegare, durante una diretta con l’Onorevole Marco Di Maio, come funziona la terapia è stato Carlo Biagetti, infettivologo e responsabile del Programma per la “Gestione del rischio infettivo ed uso responsabile degli antibiotici” dell’Ausl Romagna

Foto da: JAMA Patient page. Monoclonal Antibodies for COVID-19