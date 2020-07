3 contagiati al coronavirus in una casa di riposo a Faenza. A dare la notizia è il sindaco Giovanni Malpezzi nel suo consueto aggiornamento quotidiano dedicato alla diffusione del covid-19. La “calma piatta” dell’ultimo periodo, come la definisce il primo cittadino, è stata oggi interrotta dalla notizia delle tre nuove positività: si tratta di un anziano ospite della struttura e di 2 operatori socio-sanitari. Sono un centinaio gli accertamenti messi in atto dall’azienda sanitaria per verificare le condizioni di salute degli altri ospiti e degli altri operatori. Eventuali altre persone venute in contatto con le persone risultate positive sono già state contattate dalle istituzioni.

“Purtroppo il virus è ancora in giro, ne è riprova il numero complessivo di casi positivi registrato in provincia di Ravenna nel mese di luglio, che ha già superato, alla data odierna, i numeri di maggio” afferma il sindaco Malpezzi.

2La fine del lockdown e la ripresa della circolazione delle persone, anche da e verso l’estero, non consente di bloccare la creazione di nuovi focolai. Certamente non siamo tornati ai livelli di marzo/aprile, ma occorre prestare massima attenzione e vigilanza.