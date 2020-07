Il sindaco di Fusignano Nicola Pasi interviene in merito alle affermazioni diffuse a mezzo stampa dal capogruppo della lista civica “Fusignano per la sinistra”.

“Spiace dover intervenire pubblicamente per tranquillizzare i cittadini rispetto a fatti che non sussistono – ha dichiarato Nicola Pasi -. Non è vero, nel più assoluto dei modi, che l’Amministrazione comunale non voglia lo streaming delle sedute del Consiglio: siamo infatti già al lavoro per poter attrezzare la sala del Consiglio alle videoconferenze a al contempo a condividere in streaming il Consiglio Comunale in presenza; un adeguamento che richiede un minimo di tempo, siccome si tratta di dotazioni tecnologiche la cui valutazione tecnico-economica, attivazione e messa a punto non possono essere improvvisate, un’accortezza di cui tutti i consiglieri dovrebbero essere a conoscenza”.

“D’accordo con tutti i capigruppo, il prossimo Consiglio comunale di Fusignano (che non sarà ancora in presenza, ma con collegamento da remoto, più semplice da registrare), potrà essere seguito anche in streaming (il link per collegarsi sarà pubblicato sul sito del Comune) – ha aggiunto il sindaco Pasi -. Anche questa è una informazione nota a tutti i consiglieri e che è stata condivisa in modo unanime”.

“L’esperienza dell’emergenza sanitaria ha diffuso nuove consapevolezze e accelerato l’utilizzo delle nuove tecnologie – conclude il sindaco -. A riguardo, l’Amministrazione comunale sta dotando i propri uffici di semplici, ma adeguate dotazioni tecnologiche (quali videocamere e microfoni per alcune postazioni di lavoro), per aumentare la produttività dell’ente e al contempo migliorare la comunicazione con i cittadini e utenti”.