Il servizio “Ferragosto 2022”, svolto in ottemperanza all’Ordinanza del Questore, di prevenzione e ordine pubblico, in particolare nelle località del litorale, ha permesso al personale della Questura e della Polizia Locale di Ravenna, impegnati in tale attività, di effettuare il sequestro di bevande alcoliche acquistate da due giovani minorenni.

Nella circostanza i due ragazzi, di 15 e 16 anni, residenti a Ravenna, avevano acquistato, a Marina di Ravenna, due bottiglie di Vodka presso un’attività commerciale della zona, sanzionata per oltre 600 Euro (Legge 125/2001).

I due giovani, dopo il sequestro delle bevande venivano riaffidati ai genitori, fatti intervenire sul posto.