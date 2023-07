E’ stato trovato alle prime luci dell’alba dalla Guardia Costiera il corpo del 24 enne senegalese residente a Cervia che ieri pomeriggio si era tuffato in mare con gli amici e non era più riemerso in un tratto di spiaggia libera a Lido di Classe.

L’allarme alla sala operativa della Capitaneria era scattato verso le 19.20 di ieri.

A lanciarlo, un paio di amici del disperso dalla spiaggia libera all’incirca all’altezza di viale Caboto. Le ricerche erano partite con la motovedetta cp 847, con il battello veloce gcb 141 e con una pattuglia a terra di militari poi coadiuvati dai vigili del fuoco con elicottero da Bologna e nucleo sommozzatori da Ravenna. Solo nelle ultime ore la motovedetta sar CP 847 è riuscita a individuare in mare il cadavere del disperso poi trasferito con il battello a Marina di Ravenna e da qui portato in obitorio a Ravenna, come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa del formale riconoscimento e di ulteriori accertamenti.