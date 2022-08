Il Pd presenta le candidate: “Nostre proposte migliori per far progredire il Paese”

Bakkali, Proni, Rontini. Il Partito Democratico di Ravenna ha ufficialmente presentato le proprie candidate in Parlamento alle elezioni del 25 settembre. Tre nomi, non quattro come inizialmente previsto. Tutte donne. L’obiettivo è far eleggere due parlamentari, anche se in queste ore molte analisi del futuro voto lo reputano un compito difficile. Ouidad Bakkali è candidata nel collegio uninominale di Ravenna alla Camera e nel listino del proporzionale al secondo posto, dopo Andrea Gnassi e insieme a Massimo Bulbi e Marcella Zappaterra. Eleonora Proni è al terzo posto del listino del proporzionale per il Senato dopo Sandra Zampa, Daniele Manca e al quarto posto Antonio Fiorentini. Manuela Rontini è candidata nel collegio uninominale di Ravenna e Ferrara per il Senato.