725 le imprese che hanno già ricevuto il contributo, entro Natale l’accredito di tutti i bonifici 1.848 le domande depositate, con una richiesta di agevolazioni per oltre 3 milioni di euro, 1536 quelle risultate ammissibili, di cui il 97% presentate da micro e piccole imprese appartenenti per il 60% ai settori del commercio e dell’artigianato, il 20% al settore agricolo e il 10% a quello dei servizi.

Aziende, che, per la maggior parte, risiedono nei territori più colpiti: Unione Romagna faentina 658 (di cui a Faenza 416,), Unione Bassa Romagna 568 (di cui a Lugo 297), 235 a Ravenna, 42 a Russi, 32 a Cervia e un’impresa localizzata ad Argenta. Questi i dati più significativi degli esiti del Bando voluto dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna per dare sollievo – fino a un massimo di 7.000 euro in proporzione al numero di domande presentate – alle imprese danneggiate dall’alluvione dello scorso mese di maggio.

Un grande lavoro di squadra che l’Ente di Viale Farini ha portato avanti insieme alle associazioni di categoria e che ha coinvolto le istituzioni locali, il sistema camerale e partner privati.