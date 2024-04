Si è svolta questa mattina nella Sala Bigari del Comune di Faenza la cerimonia di consegne dei certificati per gli studenti che hanno partecipato al Corso Ifts TECNICO CERAMICO PER L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ NEI MESTIERI ARTIGIANI E MADE IN ITALY (Op. Rif. PA 2022-17372/RER Prog. 1 Ed. 1)

Quella conclusasi è la quarta edizione del corso IFTS in ambito ceramico ed è stato gestito dalla sede didattica di Faenza di CNA FORMAZIONE EMILIA-ROMAGNA, il corso è co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna con risorse del Programma Fondo sociale europeo e mira ad attivare processi produttivi e servizi utili al settore della ceramica collaborando con imprese artigiane nello sviluppo di progetti ceramici, che coniughino tradizione e innovazione, in particolare riferibile ai temi della green innovation del design circolare.

I 20 studenti che hanno ricevuto il certificato di specializzazione tecnica superiore hanno terminato il loro periodo didattico a novembre dello scorso anno e questa mattina per loro è stato il momento ufficiale della consegna alla presenza del sindaco Massimo Isola.

Ad accompagnare i corsisti la coordinatrice organizzativa Ilaria Blancato, il tutor Michele Bandini e Viola Emaldi, coordinatrice didattica. Alla cerimonia di consegna erano presenti anche Glenda Frignani Responsabile Area Territoriale Ravenna – CNA Formazione, i docenti esperti del corso Marco Tadolini e Francesco Scocca ed Elisa Grillini docente e Presidente di CNA Ceramica di Ravenna, impegnata in prima linea nel progetto e nell’orientamento in uscita per coloro che vogliano intraprendere la strada dell’artigianato ceramico.

Il corso IFTS per TECNICO CERAMICO PER L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ NEI MESTIERI ARTIGIANI E MADE IN ITALY si articola in 800 ore, 300 delle quali di stage e promuove l’inserimento di giovani talenti e professionisti nel mondo ceramico dei mestieri d’arte puntando su una valida formazione tecnica e su un rapporto diretto con il mondo delle professioni e del lavoro, considerando anche la sempre maggiore propensione verso l’autoimprenditorialità.