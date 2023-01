Si sono incontrati ieri, nella sede ravennate del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Ateneo, il presidente del Terminal Container Ravenna Giannantonio Mingozzi e le coordinatrici dei due Master rivolti in particolare alle attività ed ai servizi portuali: Greta Tellarini per quello dedicato al diritto marittimo, portuale e della logistica, Désirée Fondaroli per il Master in diritto penale, dell’impresa e dell’economia “Filippo Sgubbi”. L’incontro è servito a fornire un quadro dettagliato dell’impegno, ha ricordato Mingozzi, “che molte imprese ed operatori portuali dedicano alla formazione universitaria ed allo sviluppo ulteriore dei due Master nati a Ravenna, giunti rispettivamente alla V edizione (diritto marittimo) ed alla IX edizione (penale dell’impresa), sempre più importanti e preziosi per la crescita del nostro scalo e per l’aggiornamento di dipendenti e dirigenti delle imprese che vi operano”; “nell’Assemblea della Fondazione Flaminia, ha sottolineato Mingozzi, ci siamo impegnati a sensibilizzare aziende ed organismi istituzionali, a partire del Gruppo Sapir ed alla stessa Autorità Portuale, un lavoro che ha dato buoni risultati anche in termini di iscrizioni ai Master imminenti”. In merito entrambi le coordinatrici hanno ricordato come “il prossimo 26 gennaio scadranno i termini di iscrizione, le lezioni che si svolgeranno il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina, potranno essere seguite interamente da remoto e per ogni informazione www.masterdirittomarittimologistica.it e www.masterpenaleimpresa.it”. Mingozzi, infine, si è complimentato per il buon andamento delle immatricolazioni di Giurisprudenza a Ravenna, che, confermando i risultati più recenti, ad oggi contano su 89 iscritti alla Magistrale a ciclo unico e 172 iscritti alla Triennale ad indirizzo plurimo.