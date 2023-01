Conoscere il mondo attraverso la lettura: a Palazzo delle Esposizioni la mostra dell’Istituto Matteucci

Conoscere il mondo attraverso la lettura di libri e favole provenienti da vari Paesi. A Palazzo delle Esposizioni è stata inaugurata la mostra “C’è un mondo da leggere”, il progetto realizzato dall’Istituto Comprensivo Matteucci in questi ultimi due anni per parlare di inclusione. Dopo la lettura, i bambini delle scuole dell’infanzia Il Girasole e Giardino dei Sogni, gli studenti di Tolosano, Pirazzini e Cova-Lanzoni hanno poi realizzato degli elaborati che oggi costituiscono la mostra inaugurata mercoledì 11 gennaio. Fino alla chiusura dell’esposizione, nei prossimi giorni, si alterneranno laboratori e letture dedicate agli alunni delle future classi prime di tutte le scuole per iniziare ad imparare a conoscere i singoli istituti in vista delle iscrizioni