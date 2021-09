Congresso provinciale di Auser: l’associazione punta sui giovani, ma i circoli sono in difficoltà

Congresso provinciale dell’Auser della Provincia di Ravenna. L’associazione per l’invecchiamento attivo, presente in 15 dei 18 comuni della provincia, nel 2020 ha visto fondersi in un’unica realtà le associazioni di Faenza e Ravenna. Presidente Mirella Rossi che oggi ha presentato la relazione sull’ultimo anno di attività dei centri e dei volontari dopo 25 assemblee convocate nei singoli territori. Un anno, ovviamente, reso difficile dalla pandemia che ha portato alla fuori uscita di molti volontari. Notevole in questo campo l’impegno dell’Auser nella consegna a casa di alimenti, farmaci, mascherine, nell’accompagnare gli anziani alle visite o agli appuntamenti vaccinali, nel telefonare agli over75 per una campagna informativa e di assistenza, anche psicologica o di compagnia. Oltre a portare avanti le quotidiane attività a sostegno della comunità.