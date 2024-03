Confcommercio vara il ‘Giovani Imprenditori Day’: una giornata dedicata alle realtà inaugurate negli ultimi anni

Confcommercio Ravenna vara il ‘Giovani Imprenditori Day’, una giornata dedicata alle imprenditrici e agli imprenditori che negli ultimi due anni hanno voluto aprire sul territorio un’attività. Da anni l’associazione di categoria valorizza le imprese storiche, in grado di portare avanti le rispettive realtà per diversi decenni. Da quest’anno la decisione di istituire una nuova giornata per coloro che invece sono appena entrati nel mondo del commercio. Un’iniziativa che si inserisce all’interno di altri eventi sostenuti da Confcommercio e legati ai giovani, come i Cronisti in Classe e la premiazione dei migliori studenti della maturità.

Ecco l’elenco dei premiati:

Giorgia Dalpozzo Biologa nutrizionista (Ravenna), Francesca Donati Abbigliamento oggettistica (Ravenna); Celine Sandra Colette Fadat Personal trainer (Punta Marina Terme); Enrico Cortini Intermediario auto (Ravenna); Souhail Imad Consulente libero professionista (Ravenna); Marian Dorinel Munteanu Agente di commercio (Ravenna); Michele Morello Ricettività turistica (Ravenna); Diego Trombini Macelleria gastronomia (Ravenna); Francesca Fabbri Consulente immobiliare (Ravenna); Jacopo Ghinassi Agente immobiliare (Bagnacavallo); Xheni Alushi Stabilimento balneare (Marina di Ravenna); Alessandro Scarabelli Ricettività turistica (Ravenna); Lorenzo Pulazza Attività immobiliare (Ravenna); Edoardo Germanò Agente immobiliare (Ravenna); Diana Felahi Manolescu Casa famiglia (Ravenna); Sediol Kanina Amministrazione gestione beni immobili (Ravenna); Maria Letizia Rullo Maestra di danza (Ravenna); Francesco Turchi Libero professionista geometra (Ravenna); Luca Amaducci Attività sportive (Ravenna); Jacopo Pasini Agente immobiliare (Ravenna); Stefano Dallatomasina Ristoratore (Ravenna); Stefano Bonardi Attività sportive (Ravenna); Giacomo Rossi Stabilimento balneare (Marina di Ravenna); Alessandro Rossi Insegnante di musica (Ravenna); Gianluca Savio Bar (Ravenna); Gian Lorenzo Ginghini Bar (Ravenna); Gian Battista Ginghini Bar (Ravenna); Silvia Ghirardini Albergatrice (Lido di Savio); Martina Pepoli Amministratore di Condominio (Ravenna); Riccardo Vasumini Gelateria (Ravenna); Luca Mancini Stabilimento balneare (Marina Romea); Caterina Tentoni Amministratore di condominio (Ravenna); Elisangela Fonseca Da Silva Fotografa (Ravenna); Marica Benzoni Bar (Ravenna); Sara Montuschi Tecnico neurologia (Ravenna); Daniele Belleffi Gastronomia (Lido di Savio); Iulia Denisova Abbigliamento (Ravenna); Irina Guglielmo Agente immobiliare (Ravenna); Ievheniia Holovach Pizzeria (Ravenna); Melissa Fabbri Agente immobiliare (Ravenna); Giacomo Cavalieri Agenzia di viaggio (Ravenna); Claudia Gamberini Calzature (Ravenna); Alice Lonardi Grafico web libero professionista (Ravenna); Michael Landini Gestore discoteche (Ravenna); Chiara Belloni Bar (Ravenna); Lorenzo Cesarini Bar (Ravenna); Desideria Grilli Cicilioni Mercatino usato (Ravenna); Davide Mandorlini Ristoratore (Ravenna); Lorenzo Geradone Bar (Ravenna); Marco Reggiani Residenza turistica alberghiera (Marina Romea); Bartolo Stella Pasticceria (Ponte Nuovo); Marco Spighi Rivenditore moto (Ravenna); Alessio Ippolito Assicuratore (Ravenna); Alex Rossi Agente immobiliare (Ravenna).