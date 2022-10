Sarà Giacomo Pini, esperto di management, marketing del turismo e della ristorazione, con oltre venticinque anni di esperienza sul campo, il relatore del secondo incontro dell’iniziativa “Pausa caffè’ virtuale”, appuntamenti dedicati ai pubblici esercizi della provincia di Ravenna.

L’incontro di domani, giovedì 20 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30, verterà sul tema ‘Il futuro dei pubblici esercizi’.

Per aiutare i pubblici esercizi che già sono in attività – ma anche per tutti coloro che hanno intenzione di aprire una nuova attività – e per fornire accorgimenti e consigli mirati utili per la gestione quotidiana, Confcommercio provincia di Ravenna in collaborazione con FIPE, la Federazione italiana degli esercizi pubblici, ha organizzato un ciclo di incontri/webinar gratuiti che verteranno sulle 10 cose che un gestore di bar e ristorante deve sapere.

Il terzo e ultimo appuntamento si terrà giovedì 27 ottobre 2022: Luciano Sbraga, Direttore dell’Ufficio Studi di Fipe, parlerà delle ‘chiavi giuste per gestire un pubblico esercizio’.

Per partecipare all’evento di giovedì 20 ottobre e ricevere il link di collegamento è necessario registrarsi cliccando sul link seguente https://forms.gle/YZSGqCVVTs4pX3mH6 oppure inviare mail a ravenna@confcommercio.it oppure telefonare a Confcommercio provincia di Ravenna Via di Roma 102 Tel. 0544.515622.