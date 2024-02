Gli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Folgore hanno concluso ieri sera le operazioni di bonifica degli ordigni bellici – proiettili di mortaio – ritrovati a Casalborsetti, che alla fine sono risultati essere oltre duecento.

Il Comune ha disposto la riapertura del tratto di via Spallazzi chiuso al traffico, quello da via delle Orchidee a via della Cooperazione.