La raccolta delle castagne è una tradizione antica che riporta al benessere, alla semplicità e alla protezione. Fin dall’epoca dei longobardi, infatti, le castagne hanno rappresentato il frutto che “salvava dalle carestie”, fino ad essere addirittura definito “l’albero del pane” nelle liriche pascoliane.

Oggi questa tradizione ritorna in una nuova forma, con i castagneti che diventano un luogo magico in cui trascorrere una giornata in famiglia, ritrovando il benessere, la semplicità e la complicità del proprio nucleo familiare.

Per il terzo appuntamento della rassegna“Come è fatto”, calendario di visite guidate esperenziali in fattorie, aziende agricole, caseifici, frantoi, cantine che consentono a bimbi e famiglie di scoprire le micro-filiere agricole e il ‘cammino’ del cibo giusto dal campo alla tavola, Coldiretti, Campagna Amica e Kidlights propongono domenica 30 ottobre una gita tra le colline faentine. In collaborazione con l’Azienda Agricola Furma grandi e piccini potranno godersi una giornata di relax nella natura delle terre di Casola Valsenio.

Le caratteristiche climatiche di questa valle, infatti, favoriscono la sopravvivenza naturale (senza l’aiuto di sostanze chimiche) del Castagno Marrone di Casola e Marradi che è così diventato famoso non solo per la sua dolcezza, ma anche per il suo essere “biologico naturale”.

Attraverso una passeggiata sensoriale nel castagneto, adulti e bambini si immergeranno con tutti i sensi nel magico bosco autunnale e potranno poi raccogliere insieme le castagne che porteranno a casa per cuocerle con calma. Al termine della passeggiata i bambini svolgeranno un laboratorio ludico emozionale sul tema della pazienza e della sorpresa.

Inoltre, dopo la passeggiata, le famiglie che vorranno sperimentarlo potranno preparare il pranzo come la tradizione dei castanicoltori ci tramanda: chiacchierando attorno a un fuoco mentre si abbrustoliscono salsicce al bacchetto. Il pranzo potrà poi essere consumato nelle aree verdi dell’Azienda Agricola Furma.

L’esperienza, costo 18 euro, durerà tutta la giornata: