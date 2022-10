Un pomeriggio di festa per grandi e bambini, in vista della notte delle streghe. Sabato 29 ottobre a partire dalle 15, l’Osservatorio Sociale di via Eraclea 33 a Ravenna ospita l’Halloween Party: un pomeriggio da passare assieme realizzando “spaventossissimi” festoni e con una golosa merenda per tutti.

E’ l’occasione per ricordare che, all’interno dell’Osservatorio, Auser è presente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 fornendo servizi di accoglienza, ascolto, informazioni riguardanti i servizi di Auser e la compilazione ISEE, SPID, Reddito di Cittadinanza ecc.

Inoltre offre servizio a chi non è in possesso di computer, che può rivolgersi ai volontari Auser per inviare documenti via mail, o per far arrivare alla mail dell’Osservatorio, documenti da banche o da altri istituti.