Questa mattina la signora Alba Fiorini ha festeggiato il suo centesimo compleanno presso la Comunità alloggio di via Fermini a Lugo, circondata dall’affetto dei familiari, degli operatori e degli ospiti.

Erano presenti la sindaca Elena Zannoni, che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e della città di Lugo, l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, la direttrice Monica Tagliavini, la coordinatrice della struttura Greta Ghetti e l’assessore ai Servizi sociali Fausto Bordini.

Alba Fiorini nasce il 22 luglio 1924 a Bologna, città nella quale la madre Rosina, romagnola, si era trasferita a causa dell’influenza spagnola e dove il padre Paolo era vicedirettore in una grande officina.

Prima di sposarsi la signora Alba lavora come sarta da uomo poi dedica il suo tempo alla famiglia. Ha studiato in una scuola privata di Bologna ma non si è potuta diplomare a causa della guerra.

A 23 anni si è sposata con Augusto Ducci, di origine ligure, controllore di autobus.

Ha una figlia, Miriam, «sempre attenta ai miei bisogni – sottolinea la signora Alba –. Mi ha donato una nipote, Alessia, che mi ha reso bisnonna di una nipotina di nome Caterina. Durante il mio lungo percorso di vita – aggiunge – nonostante la grande guerra siamo sempre stati una famiglia unita: ci siamo amati e supportati rendendo i momenti tristi facili da superare.»

Trasferitasi in Romagna dove vive la figlia Miriam attorno al 2000, da tre anni la signora Alba si trova nella Comunità alloggio di via Fermini «dove ho trovato degli operatori – conclude – che in un momento molto difficile, con la loro professionalità e il loro affetto, hanno saputo farmi stare bene. Il segreto per arrivare fino a cento anni? Vivere sereni.»